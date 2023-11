Fußball-Oberliga Erleichterung beim 1. FC Kleve: Hasan Akcakaya nicht schwerer verletzt

Hasan Akcakaya, der in dieser Saison vier Treffer erzielt hat, musste am Dienstagabend bei der ersten Übungseinheit des Oberligisten nach der Niederlage in Sonsbeck zwar noch passen. „Doch ich hoffe, dass er in dieser Woche wieder ins Training einsteigen kann und auch eine Option für unser Spiel am Sonntag ist“, sagt Akpinar. Dann steht für den Tabellenzehnten in der Eroglu-Arena die wichtige Heimpartie gegen den Drittletzten TSV Meerbusch an. Der 1. FC Kleve will in der Begegnung, die um 14.30 Uhr angepfiffen wird, seine Negativserie von vier Niederlagen in Folge unbedingt stoppen.