Tischtennis Regionalligist WRW Kleve feiert einen wichtigen Heimsieg

Der Regionalligist musste in der Partie auf Liza-Marie Hellenthal (gesundheitliche Gründe), Annika Meens (Studium) und Lea Vehreschild verzichten. Vehreschild hatte sich bei der Vereinsmeisterschaft eine Knieverletzung zugezogen. Mittlerweile liegt die Diagnose vor. Die Nummer drei des Teams hat sich am Innenband verletzt und wird einige Wochen fehlen. Lea Vehreschild muss deshalb auch bei der Westdeutschen Meisterschaft passen, die der TTV Rees-Groin am kommenden Wochenende ausrichtet. 2023 hatte die Kleverin bei den Titelkämpfen im Doppel mit Hannah Schönau (Fritzdorf) die Bronzemedaille gewonnen.