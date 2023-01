Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch überzeugt im ersten Test

Der SV Vrasselt, Schlusslicht der Gruppe sechs der Bezirksliga, kassierte am Samstag im Test gegen den A-Kreisligisten SC TuB Mussum eine 0:3 (0:1)-Niederlage. „Wir hatten erst zwei Übungseinheiten hinter uns, während der Gegner in der Vorbereitung wesentlich weiter ist, da die Saison in der Kreisliga A bereits Anfang Februar fortgesetzt wird. Das hat man gemerkt. Ich bin aber nicht unzufrieden mit unserem Auftritt“, sagte der Vrasselter Trainer Sascha Brouwer. Er musste acht Spieler, darunter einige Leistungsträger, ersetzen. „Trotzdem hatten wir einige gute Phasen im Spiel“, so Brouwer. Die Gegentore fielen in der 25., 55. und 58. Minute.