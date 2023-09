Saisonstart im Volleyball Ein Auftakt nach Maß für die SV Bedburg-Hau

Info

Auswärts Die Kleverland Volleys treten jetzt bei einem der Titelanwärter an. Die Mannschaft spielt am Samstag, 16. September, 16.30 Uhr, beim Düsseldofer Klub Eintracht Spontent. Auch für die Frauen der SV Bedburg-Hau geht es in der Verbandsliga mit einem Auswärtsspiel weiter. Sie treten am Sonntag, 17. September, 12 Uhr, beim Rumelner TV an.