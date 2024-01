Fußball-Niederrheinpokal Klever Nachwuchs zieht in die zweite Runde ein

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben am Sonntag den Einzug in die zweite Runde des Fußball-Niederrheinpokals geschafft. Das Team von Trainer Henrik Hommels, das in der Grenzlandliga spielt, setzte sich mit 3:0 (1:0) in der Heimpartie gegen den 1. FC Mönchengladbach (Leistungsklasse) durch. Malte Baumeister (45.) brachte den 1. FC Kleve kurz vor der Halbzeit per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel profitierte Ben Pauls (64.) von einem zu kurz geratenen Rückpass der Mönchengladbacher und erhöhte auf 2:0. Piet Kramer sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den Endstand – und einen zufriedenen Trainer. „Wir haben den Gegner gut beobachtet. Er hat so gespielt, wie wir es erwartet haben. Nach dem Tor zum 2:0 war die Partie entschieden“, sagte Henrik Hommels.