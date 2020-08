Reiten : Laurens Houben gewinnt Zwei-Sterne-Springen S

Für Laurens Houben, hier beim Hallenturnier in März auf der Anlage von Holger Hetzel, hat sich der Start in Pfalzdorf erneut gelohnt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Der Reiter der RSG Niederrhein bleibt beim Turnier auf der Anlage von Holger Hetzel in der Prüfung als einziger Starter im Stechen ohne Fehler. Die Veranstaltung in Corona-Zeiten ist erneut perfekt organisiert.

Bereits das erste Springturnier für den Nachwuchs und Amateure vor einer Woche auf der Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel wurde vom hochmotivierten Team des Ausrichters als ein Fest für die Aktiven bezeichnet. Auch bei der zweiten Auflage der Veranstaltung war dies an der Buschstraße der Fall. Nirgendwo war Stress oder Hektik zu spüren, obwohl strenge Auflagen wegen der Corona-Pandemie herrschten. Entspannt war die Atmosphäre in den Abreitehallen, den Stallzelten oder am Rande des erneut hervorragend hergerichteten Springplatzes, für den der international versierte Parcourschef Peter Schumacher wiederum leistungsgerechte und faire Hindernisse erstellt hatte.

Die jungen Reiter und auch die Amateure boten wiederum Pferdesport vom Feinsten. So zum Beispiel der für die Reitsportgemeinschaft (RSG) Niederrhein startende Laurens Houben mit dem 13-jährigen Hector van D`Abdijhoeve. Er war im Zwei-Sterne-Springen der Klasse S mit Stechen der einzige Reiter, der im Stechparcours die Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,45 Metern fehlerfrei überquerte. Zweiter wurde Tim Hartlaub (Großostheim) mit San Francisco. Houben sicherte sich zudem mit Honour in einem Zwei-Phasen-Springen M die Goldschleife.

Ava Ferch, Tochter des Schauspielers Heino Ferch, erhielt im Springen Klasse L den Sonderpreis für den besten stilistischen Ritt in dieser Prüfung. Der Wettbewerb wurde von Tina Wellessen (Club der Pferdefreunde Goch) mit Delino (0 Fehler/53,88 Sekunden) vor Carolin Ophey (RFV von Driesen Asperden-Kessel) mit Annika (0/54,70) und Marco van Straelen (RV von Seydlitz Uedem) mit Zarah (0/56,71) gewonnen. Auch Ava Ferch, die für die Weilheimer Pferdefreude an den Start ging, hatte den Parcours mit Sweet Don fehlerfrei überwunden. Doch sie war mehr als zehn Sekunden langsamer als Tina Wellessen, die mit Delino zudem im Zwei-Phasen-Springen Klasse L auf Platz eins ritt. Das Zwei-Phasen-Springen Klasse M* entschied ihre Gocher Clubkollegin Lena Sweertz mit Florian für sich.

Sehr schnell war Chira Reyer (Kreis Osnabrück) im S*-Springen mit Stechen für Junioren unterwegs, das sie mit Chacana ohne Fehler in Bestzeit für sich entschied. In der Amateur Tour verpasste der Keppelner Arnold Janßen mit Andorra L.W. (0/53,42) im M*-Springen den Sieg nur knapp. Geogina Atock, die mit Fitty Faline (0/52,78) für das in Kerken beheimatete Equestrian Sports Team geht, war in der Prüfung etwas schneller