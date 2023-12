Beeindruckende Lebensgeschichte Im Fußball haben die Bilalis eine Heimat gefunden

Zuletzt musste der 1. FC Kleve fünf Niederlagen in Serie hinnehmen, er rutschte auf Tabellenplatz elf ab. Vor zwei Wochen unterlagen die Klever mit 1:4 dem direkten Konkurrenten TSV Meerbusch, am vergangenen Wochenende ruhte in der Oberliga der Ball. „Die Pause hat uns gutgetan, sie kam zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten zuletzt viele angeschlagene Spieler, die eine Pause verdient hatten. So konnten wir mal durchatmen“, sagt Akpinar. Die Stimmung im Team sei gut, allerdings müssten nun auch wieder Erfolgserlebnisse her. Gerne am Sonntag in Essen. „Die Niederlagen haben wehgetan, vor allem die letzten drei. Wir müssen unsere Chancen besser verwerten und noch aggressiver verteidigen“, sagt Akpinar. Und: „Es wird auch darum gehen, die Verantwortung besser auf mehrere Schultern zu verteilen.“