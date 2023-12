Läuferfest zum Jahresabschluss in Pfalzdorf Ein Dauerläufer beim Sylvesterlauf

„Ich bin in erster Linie glücklich, dass ich auch beim 34. Sylvesterlauf in Pfalzdorf wieder dabei sein kann“, sagt der 68-Jährige. Denn er wurde in diesem Jahr durch eine Virusinfektion für längere Zeit ausgebremst. Deshalb ist es für Klaus Knieriem auch nicht der Anspruch, eine gute Zeit und vordere Platzierung in seiner Altersklasse anzupeilen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. „Ich möchte in erster Linie die Stimmung genießen“, sagt Klaus Knieriem.