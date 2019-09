Reitsport : Eckermann zum Weltmeistertitel

Kranenburg Die Kranenburger Springreiterin erzielte mit der Stute Chao Lee die Goldmedaille.

Allerdings sah es zunächst nicht nach dem Weltmeister-Titel für Katrin Eckermann und Chao Lee, der Bundeschampionesse 2018 und amtierende Vize-Championesse, aus. Denn in der ersten Qualifikation landete das Paar auf Rang elf und belegte tags drauf in einem Zeitspringen gar Platz 42. „Im Finale aber zeigte die dunkelbraune rheinische Tochter des Comme il Faut was in ihr steckt. Die Stute meisterte den Umlauf zunächst ohne Abwurf. Im Stechen erwischte Eckermann dann die Ideallinie und erreichte das Ziel in fehlerfreien 40,64 Sekunden. Die Zeit sollte knapp reichen, denn nur eine zehntel Sekunde langsamer beendete der junge Ire Michael Pender mit seiner irischen Stute MHS Cardenta den Parcours und sicherte sich die Silbermedaille (0/40,74). Auf dem Bronzerang folgte mit Jeroen Appelen und Nero de Semilly ein belgisches Paar, die eine erheblich langsamere Runde (43,54) zeigten“, hieß es hierzu aus der Pressestelle der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Dabei waren es 16 Teilnehmer, die im Stechen den diesjährigen Weltmeister der sechsjährigen Pferde ermittelteten.

Es ging unter anderem mit Katrin Eckermann (Cala Mandia, Chao Lee), Christian Ahlmann (Luke Lemon, Nachito van de Ketse), sowie Harm Lahde (Oak Grove´s Desperado) ein starkes Feld an den Start, wobei Christian Kukuk und Maurice Tebbel bedingt durch einen Zeitfehler die erhoffte Teilnahme am Stechen begraben mussten. „Als Medaillenkandidatin ging Katrin Eckermann auch im Stechen des Finales der siebenjährigen Springpferde an den Start. In der ersten Qualifikation hatte sie mit der Stute Daddy‘s Destiny aus der Zucht von Lisa Frohberg (Wallenhorst) das zweitbeste Ergebnis erzielt und in der zweiten Prüfung, einem Zeitspringen, dann eine „gemütliche“ Runde gedreht, um dann im Finale auf Sieg zu reiten. Vielleicht wollte die 29-Jährige zu viel, jedenfalls fielen dann an zwei Hindernissen die Stangen. Daddy’s Destiny, ein Oldenburger Springpferd, das von Comme il Faut aus einer Acasino-Mutter abstammt, beendete die Weltmeisterschaft auf Rang sechs. „Auch sie ist keine Unbekannte, da die Braune im vergangenen Jahr das Bundeschampionat mit der Silbermedaille beendet hatte“, so die FN abschließend.