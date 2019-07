Reitsport : Eckermann gewinnt die Siegerrunde

Punktespringprüfung Kl. M mit Lea Urselmans-Terhoeven mit Anna Sofia vom RV von Bredow Keppeln. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Wissel Michelle Frenzen siegt beim Prix St. Georges. Jan Henrik Schnetger holt den Preis der Stadt Kalkar. Pferd und Reiter trotzten auf der Reitanlage am Wisseler See der Wärme beim Sommerturnier des RV Seydlitz.

Bodo Maiwurm, Hans-Peter Schmitz und Klaus Dieter Scheid saßen ebenso konzentriert beim Sommerturnier des RV Seydlitz Kalkar in ihrem Richterhaus (getrenntes Richten), wie die Akteure im Sattel ihrer Pferde, als es beim Prix St. Georg, einer Dressurprüfung der schweren Klasse um den Großen Preis der Sparkasse Rhein-Maas, um die höchste Punktzahl ging. Am Rande des 20m x 60m großen Vierecks die Freunde der Hohen Schule der Dressur, die unter anderem die fliegenden Galoppwechsel gleichfalls genauestens beobachteten wie das Richtertrio, zu denen das Pferd unter dem Sattel seiner Reiter fließend und gelassen, geradegerichtet sowie erhaben bergauf in der gewünschten, deutlichen Vorwärtstendenz möglichst weit durchspringen sollte. Die fliegenden Galoppwechsel, nur eine der über 20 auswendig zu reitenden Lektionen, in denen sich die Starterpaare gut ausbalanciert und exakt auf dem eingehaltenen Weg, wie bei den Traversalen, präsentieren sollten.

Eine der Aufgabenstellungen, der Michelle Frenzen vom Lenzenhof Krefeld im Sattel der 13-jährigen dunkelbraunen Stute Sunshine Raggae (Stedinger/Wolkentanz I) beim Höhepunkt auf dem Dressurviereck vollends gewachsen war, da sie diese Prüfung mit 831.00 Punkten anführte. Rang zwei für Elena Kröll, Wetten, die auf dem neunjährigen Lord Lucifer Sohn Levino H, aus der Zucht des Gelderner Josef Hax, 781.50 Punkte erzielte. Einen Glückwunsch galt es auf dem Springparcours aber auch dem Kranenburger Otmar Eckermann entgegenzubringen, der den dortigen Höhepunkt, einer Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde im Sattel der sechsjährigen braunen Stute Tiamo (Tangelo van de Zuuthoeve/Grand Cany) strafpunktfrei in Bestzeit (*0.00/37.46), vor der von Driesen Amazone Judith Emmers, (Bangkok Danfer, *0.00/38.36) und dem Xantener Stefan Miss (Crack P, *0.00/38.82) gewinnen konnte.

Otmar Eckermann, Gewinner der Siegerrunde, über dem Sprung. Foto: Michele Lemmen

Bereits tags zuvor gelang dem Gocher Jan Henrik Schnetger (Rouge la couleur, 65.00/56.76) die mittelschwere Punktespringprüfung um den Preis der Stadt Kalkar für sich zu entscheiden und damit seine gleichfalls stark reitenden Konkurrenz Eliane Smittenberg (Asperden-Kessel, Esminka, 65.00/57.51), sowie Clubkameradin Nele Wießner (Sieshof‘s Gilbert, 65.00/59.15) auf die nachfolgenden Plätze zu verweisen. Stark aber auch die ausgeschriebenen Springpferdeprüfungen, in denen bis zur Klasse M einmal mehr Grundtempo, Regulierbarkeit und Beintechnik der Youngster in Sachen Springmanier in den Vordergrund gerückt wurde. Hierbei erzielte die für die Reitsportgemeinschaft Niederrhein reitende Laura Hetzel, RSG Niederrhein auf dem vierjährigen braunen Hengst Diamantde II (Diarado/Argentinus) mit einer Wertnote von 8.50 (9= sehr gut) ebenso die höchste Wertnote des Turniers, wie Judith Emmers auf L-Niveau, die in dieser Prüfung den Schimmelwallach Concapitol (Contendro II/Capitol I) an den Start gebracht hatte.