22-Jähriger hat sich mit Video-Clips beworben : Islam Akrab ist jetzt stolzer Futsal-Nationalspieler

Kreis Kleve Der Ex-Fußballer, der einst für die SV Hönnepel-Niedermörmter und die SGE Bedburg-Hau in der Landesliga am Ball war, ist für das ägyptische Team nominiert worden. Im September möchte er sich auf der Weltbühne beweisen.

Die Klever Hochschule Rhein-Waal ist um einen prominenten Botschafter reicher. Der 22-jährige Maschinenbaustudent Islam Akrab wurde nun auch offiziell für die Futsal-Nationalmannschaft Ägyptens nominiert. Der Offensivakteur, der in der Vergangenheit bereits für die SV Hönnepel-Niedermörmter und die SGE Bedburg-Hau in der Fußball-Landesliga auflief, gelingt damit der Durchbruch in der Szene der Hallenfußball-Variante Futsal. Maßgeblichen Anteil daran hat Andrej Kornelsen, der die Auswahl der noch jungen Hochschule als Trainer betreut.

Anfang August durfte Islam Akrab, der vor einigen Jahren unter Trainerin Inka Grings sogar beim heutigen Regionalligisten SV Straelen vorspielte, zum Probetraining der Ägypter kommen. Er überzeugte als technisch starker Spieler und gehört nun zum Kader. Das Ziel ist weiterhin klar: die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Litauen. Das Turnier im Baltikum war ursprünglich für den Herbst 2020 geplant, musste allerdings wegen der Corona-Krise verschoben werden. Nun hat sich der Weltverband FIFA den September als Austragungstermin ausgeguckt.

Für den Hochschulsport ist die Corona-Krise hingegen eine schwere Zeit. Futsal darf nicht trainiert werden, der Meisterschaftsbetrieb in der Niederrheinliga ist ausgesetzt. „Wir können wirklich nicht viel machen. Wir versuchen jetzt, zumindest als Team über Videokonferenzen zusammenzukommen“, so Kornelsen, der selbst im Sommer die Hochschule verlässt. Kornelsen, der auch als Co-Trainer der Futsal-Landesauswahl des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) aktiv ist, wird Assistent-Trainer des Futsal-Teams von Fortuna Düsseldorf. Das Männerteam kickt in der Futsalliga West, der höchsten Spielklasse Nordrhein-Westfalens, und führt die Tabelle an.