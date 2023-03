Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve geht in Bestbesetzung ins Top-Spiel

Die personelle Lage hat sich bei den Damen-Teams von WRW Kleve im Vergleich zum vergangenen Wochenende, an dem gleich acht Spielerinnen ausgefallen waren, erheblich entspannt. Die erste Mannschaft kann in der Tischtennis-Regionalliga im zweiten Top-Spiel innerhalb von neun Tagen in Bestbesetzung antreten. Deshalb ist die Zuversicht groß, dass sich der Tabellendritte WRW (13:5-Punkte) am Sonntag, 13 Uhr, in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten in der Heimpartie gegen den Zweiten TTC Langen II (16:4) erheblich besser verkaufen kann, als beim 0:10 am vergangenen Spieltag gegen den Spitzenreiter SC Niestetal (17:5).