Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verpflichtet drei weitere Neuzugänge

Der Landesligist, der in der am Sonntag beendeten Saison nach einem imponierenden Schlussspurt das Ziel Klassenerhalt erreicht und am Ende mit Platz sechs das beste Ergebnis seit dem Abstieg aus der Oberliga geschafft hatte, hat mittlerweile neun neue Spieler an Bord. Er hatte zuvor auch schon Dario Gerling (SV Schermbeck), Luca Wiens (SGE Bedburg-Hau), Lukas Gutenberger und Marvin Schumann (beide Hamminkelner SV) verpflichtet.