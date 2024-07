Fußball-Regionalligist bastelt am Kader Sandro Scuderi kann beim VfR Warbeyen mit drei weiteren Spielerinnen planen

Anna Schneider, die seit der Saison 2020/21 in der ersten Mannschaft aufläuft hat sich ebenfalls dazu entschlossen, weiterhin am Duvenpoll zu spielen. Die Abwehrspezialistin hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen sammeln können. 68 Partien hat die 21-Jährige bereits in der ersten Mannschaft bestritten.