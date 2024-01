Außerordentliche Mitgliederversammlung am 16. Dezember So plant der VfR Warbeyen seine Zukunft

Der VfR Warbeyen sieht bekanntlich in Kleve aktuell keine Perspektive für leistungsorientierten Frauen- und Mädchenfußball. Er hat sich deshalb, wie berichtet, bereits nach Kooperationspartnern außerhalb der Kreisstadt umgeschaut. Der Vorstand will mit den Mitgliedern jetzt bei einer außerordentlichen Versammlung, die am Freitag, 16. Februar, stattfindet, über die Zukunft des Klubs diskutieren. „Wir werden den Mitgliedern bei diesem Treffen drei Möglichkeiten vorstellen, wie es im Frauen- und Mädchenfußball weitergehen könnte“, sagt Christian Nitsch, Vorsitzender des VfR Warbeyen. Das sind die Alternativen: