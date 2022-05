Fußball : Dramatische Personallage beim 1. FC Kleve

Kisolo Deo Biskup (rechts) musste am Sonntag mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Minuten lang konnte der Kölner auf dem Platz nicht richtig sehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist hat in den vergangenen Wochen immer wieder Spieler an die zweite Mannschaft abgestellt, die in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft. Und nun sind auch noch Luca Thuyl und Kisolo Deo Biskup angeschlagen oder verletzt.

Die Stimmung beim 1. FC Kleve wird von Woche zu Woche gedämpfter. Vier Niederlagen musste der Fußball-Oberligist zuletzt in Serie hinnehmen. Am Sonntag verloren die Klever gegen Germania Ratingen 04/19 0:5 – die bislang höchste Pflichtspiel-Niederlage in der fast fünfjährigen Amtszeit von Trainer Umut Akpinar. Die Misere kommt nicht von ungefähr, doch dem Coach sind geradezu die Hände gebunden. Schließlich ist die Personallage dramatisch.

Dabei ist die Verletztenliste noch nicht einmal allzu lang. Doch seit fünf Wochen stellt die erste Mannschaft im großen Stil Spieler an die zweite Mannschaft ab, die um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft. Am Wochenende liefen für den 1. FC Kleve II beim 1:1 gegen den TSV Weeze mit Dano Evrard, Marten Albrecht, Frederik Meurs, Christian Emmers und Sezai Kezer fünf Akteure auf, die bis zuletzt in der Oberliga unterwegs waren. Auch Luca Plum kam zuletzt immer wieder für das Team von Trainer Lukas Nakielski zum Einsatz.

Es ist ein obligatorischer Akt der vereinsinternen Solidarität, die zweite Mannschaft personell zu verstärken. Bitter ist die Situation aber freilich dennoch. Immerhin hätte die Reserve den Klassenverbleib mit dem eigenen Kader problemlos schaffen müssen. Doch die Saison verlief unruhig, bisweilen waren Trainingsbeteiligung und Mentalität der Mannschaft zumindest zweifelhaft. So ist die Not zum Saisonende nun beträchtlich. Ein Punkt beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone.

Leidtragend ist offenkundig die Oberliga-Mannschaft, die seit Wochen kaum mehr Spieler auf der Ersatzbank hat. Am Wochenende hatte Umut Akpinar mit Tim Haal nur einen Kaderspieler der ersten Mannschaft in der Hinterhand. Neben dem Routinier nahmen mit Felix Beeker und Luca Wiens zwei Spieler Platz, die normalerweise zwei Klassen tiefer zum Einsatz kommen. Weil sich Angreifer Danny Rankl vor einer Woche am Kopf verletzt hatte, musste zudem Youngster Diwan Duyar gegen Germania Ratingen von Anfang an ran. Der 18-Jährige gab alles. „Diwan hat seine Sache sehr gut gemacht, aber er hat natürlich noch nicht die Erfahrung eines Danny Rankl“, sagte Akpinar.

Torgefahr entwickelte der 1. FC Kleve nur im ersten Durchgang, in der zweiten Hälfte ging man baden. Auch das dürfte nicht verwundern. Schließlich spielen die Klever seit Wochen am körperlichen Limit. Mangels Alternativen kann der Trainer kaum wechseln. Ruhepausen oder Rotation? Undenkbar. Stattdessen müssen bisweilen sogar angeschlagene Akteure über 90 Minuten ran. „Wir gehen am Limit. Nach dem Rückstand sind wir gegen Germania Ratingen nicht mehr zurückgekommen, obwohl uns das in der Vergangenheit immer wieder gelungen ist und ich meinem Team den Willen auch gar nicht abstreiten kann. Aber wir können überhaupt nicht mehr nachlegen“, so Umut Akpinar.

Hinzu kommt, dass am Sonntag Verteidiger Kisolo Deo Biskup mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste, mehrere Minuten lang konnte der Kölner auf dem Platz nicht richtig sehen. Im Zweikampf war der 29-Jährige übel mit einem Mitspieler zusammengestoßen. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. Offensivakteur Luca Thuyl musste zudem mit muskulären Problemen zur Pause ausgewechselt werden. So hat der Klever Coach zwei weitere Sorgen. Bitter ist außerdem, dass Pascal Hühner am Freitagabend, wenn es ab 19.30 Uhr vor heimischem Publikum gegen den Tabellennachbarn Spielvereinigung Schonnebeck geht, mit der fünften Gelben Karte ausfällt.