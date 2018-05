Lokalsport : DJK zeigte sich sportlich.christlich.bewegt. in Münster

Kleve "Suche Frieden" lautete das Motto des 101. Deutschen Katholikentags in Münster. Der DJK-Sportverband Diözesanverband (DV) Münster beteiligte sich mit zahlreichen, sportlich-christlichen Aktionen an dem Mega-Event in der Domstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

sportlich.christlich.bewegt. ist das Leitwort des DJK-DV Münster - und genau so brachte sich der Sportverband beim Katholikentag ein. Am Informationsstand auf der Kirchenmeile kamen Besucher durch sportliche Mitmachangebote selbst in Bewegung oder ließen sich vom Bühnenprogramm mitreißen.

Voller Energie präsentierte sich die Hip Hop-Tanzgruppe 2XO für den DJK-Sportverband auf der Kirchenmeile vorm Schloss. Trotz strömenden Regens an Himmelfahrt war das Publikum innerhalb von Sekunden von den gekonnten Tanzmoves der Gruppe vom SC DJK Everswinkel/ SG Sendenhorst eingenommen.



zurück

weiter

Schwer begeistert zeigten sich die Zuschauer auch von den leichtfüßigen Zirkus-Kunsstücken der Amelinos von DJK Grün Weiß Amelsbüren. Zwei völlig unterschiedliche sportliche Darbietungen, die eindrucksvoll die Vielseitigkeit des DJK-Sportverbandes demonstrierten, die damit noch lange nicht erschöpft war.

Hoher Besuch: Die Friedensolympiade der DJK Sportjugend Münster mit ihren vielen Spielstationen kam nicht nur bei Familien sehr gut an. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, war darauf aufmerksam geworden und kam vorbei, um sich von dem vielseitigen Angebot für Kinder und Jugendliche ein Bild zu machen. Typisch münsterländisch waren die Teilnehmer auf der geführten Radtour "Wegmarken des Glaubens" unterwegs. Bei den Haltepunkten an Wegkreuzen und Bildstöcken in und um Münster kam man ganz nebenbei über Gott und die Welt ins Gespräch.Beim DJK-Werte-Crossboccia-Spielen standen Respekt, Fairness, Toleranz und ähnliche Werte im Fokus.

(RP)