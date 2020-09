Tischtennis :  Julian Binn ist der Matchwinner für die DJK Rhenania Kleve

Kreis Kleve Der Spieler gewinnt beim 7:5-Sieg des Landesligisten gegen den MTV Dinslaken das entscheidende Einzel nach einem Rückstand in fünf Sätzen. Niederlagen kassieren die Verbandsligisten WRW Kleve und TTC BW Geldern-Veert.

WRW Kleve hat in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren in der Partie beim TB Beckhausen eine klare 3:9-Niederlage hinnehmen müssen. Für den stark ersatzgeschwächten Aufsteiger, der in Hiroshi Kimura, Lucca-Henk Kaus und Jens Roeloffs drei Stammspieler ersetzen musste, war dies allerdings kein Grund, um Trübsal zu blasen. „Wir haben uns gegen eines der drei besten Teams in der Klasse besser aus der Affäre gezogen, als wir es erwartet hatten. Wir hatten sogar damit gerechnet, dass wir mit 0:12 verlieren würden“, sagte Vorsitzender Peter Hendricks.

Die DJK Rhenania Kleve schaffte in der Landesliga einen knappen 7:5-Heimsieg gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken und steht auf dem zweiten Platz. In einer spannenden Partie war Julian Binn der Matchwinner für den Gastgeber. Nachdem er schon sein erstes Spiel gewonnen hatte, machte er den Sieg mit einem Erfolg im entscheidenden Einzel perfekt. Binn behielt dabei die Nerven. Er holte einen 1:2-Satzrückstand auf und setzte sich in den Durchgängen vier und fünf jeweils mit 11:9 durch. „Er hat hervorragend gespielt und großen Anteil an diesem Sieg“, sagte DJK-Akteur Hendrik ter Steeg. Die weiteren Zähler steuerten Johannes Kirchner (2), Martin Blume und Oliver Jansen (2) bei. „Wir haben jetzt 6:2-Punkte und damit einen optimalen Start in die Saison erwischt“, so ter Steeg.