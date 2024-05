Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisliga C Drei Platzverweise können die DJK Rhenania Kleve nicht stoppen

Da in der Fußball-Kreisliga C Kleve/Geldern weder das Torverhältnis noch der direkte Vergleich zählen, finden in der Gruppe eins zwei Entscheidungsspiele zwischen dem SV Schottheide-Frasselt und der DJK Rhenania Kleve statt, in denen der Meister und der Aufsteiger ermittelt wird. Beide Teams haben 53 Punkte auf dem Konto und kassierten jeweils nur eine Niederlage. Am Mittwoch stand die erste Partie auf dem Kunstrasen des SV Nütterden auf dem Programm. Beim Gastgeber SV Schottheide-Frasselt fehlte der 33-fache Torjäger Dennis Schmidt, der an einem Kreuzbandriss laboriert. Vor rund 150 Zuschauern entwickelte sich ein ruppiges, teilweise überhartes Spiel, das die Klever mit 3:2 (2:0) gewannen. DJK-Akteur Leroy Jezewski den Torreigen (18.), den Mirco Röös (32.) zum 2:0-Halbzeitstand für die Klever ausbaute.