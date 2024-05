Aufstiegsparty am Stillen Winkel DJK Rhenania Kleve ist wieder B-Ligist

Nach Wiederanpfiff nahm die Begegnung etwas an Fahrt auf. Und der SV Schottheide-Frasselt ging in Minute 49 in Führung. Lars Giesen war der umjubelte Torschütze, der auf Vorlage von Marcel Krüß die Ruhe behielt und eiskalt einnetzte. Doch die Freude der Gäste hielt nicht lange an. Nur sieben Zeigerumdrehungen später gelang den Hausherren der Ausgleich. Tim Scharl setzte sich über außen gekonnt durch, zog nach innen und versenkte das Spielgerät unhaltbar im Winkel. In der Folgezeit drängten die Gäste noch einmal auf den Führungstreffer. Dennis Kalkes hatte einige Tormöglichkeiten, fand aber in DJK-Torhüter Willemsen seinen Meister. Der Gastgeber, der sich immer mehr aufs Konterspiel verlegte, hatte im zweiten Durchgang nur wenige Chancen. Letztlich blieb es in einem von beiden Seiten fair geführten Spiel bei einem leistungsgerechten Unentschieden, das der DJK Rhenania Kleve den Aufstieg in die Kreisliga B beschert.