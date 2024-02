Einzigartiges Projekt im Kreis Kleve Ringen um Integration

Ringen werde derzeit bei keinem anderen Verein im Kreis Kleve angeboten. „Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Jahrelang gab es in der Region einen weißen Fleck, die nächste Anlaufstelle war bis zuletzt Krefeld“, sagt Liebeton. Doch ob der Zuwanderung der vergangenen Jahre stieg auch die Nachfrage in der Kreisstadt deutlich. „Viele der Männer stammen aus Ländern, in denen das Ringen die Sportart Nummer eins ist, noch vorm Fußball“, sagt Liebeton. Für das neue Angebot habe sie anfangs vor allem in den Zentralen Flüchtlingsunterkünften (ZUE) in Rees und Weeze geworben, mittlerweile läuft vieles über Mund-zu-Mund-Propaganda. „Es hat sich unter den Flüchtlingen herumgesprochen, dass hier gute Arbeit geleistet wird“, sagt Liebeton. Sie war es auch, die im großen Stil Fördermittel beschaffte, zuvorderst kommunale Integrationsmittel. So wurden 140 Matten für die Mehrzweckhalle an der Dorfstraße angeschafft, der Kostenpunkt: mehrere Zehntausend Euro. „Ohne diese Unterstützung hätten wir die nötige Infrastruktur nicht schaffen können“, sagt Vehreschild.