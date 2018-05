Lokalsport: DJK-Championat: Zwei Rhenanen starten in Rheine

DJK-Championat: Zwei Rhenanen starten in Rheine

Kleve Die Vorfreude ist groß: Tim van de Wetering und Lea Vehreschild, Tischtennis-Talente der DJK Rhenania Kleve, starten von Donnerstag bis Sonntag in Rheine beim DJK-Bundeschampionat. Gemeinsam mit Frederike Starp, Louis Struffert (beide VfL DJK Billerbeck), Marius Ripploh und Niels Koch (beide DJK TTR Rheine) gehören sie zum Aufgebot des DJK-Sportverbandes Diözesanverband (DV) Münster.

Die Münsteraner Crew geht gleich dreifach als Vorjahressieger an den Start. In Kamen setzten sich die Akteure aus Münster sensationell im Schüler- und Schülerinnen-Einzel sowie in der Mannschaft durch. Die Teamleitung übernimmt Helmut Vehreschild (Tischtennis-Fachwart DV Münster), Betreuer sind Gina Ripploh und Andreas Ripploh (beide DJK TTR Rheine).