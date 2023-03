Fußball-Kreis Kleve/Geldern Pokal-Derby bei der DJK Appeldorn

Die Rollen im Derby in der dritten Runde des Fußball-Kreispokals Kleve/Geldern sind klar verteilt. Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter geht als Favorit in die Partie bei der drei Klassen tiefer spielenden DJK Appeldorn, die am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Doch der Gastgeber, der in der Gruppe eins der Kreisliga B auf dem zweiten Tabellenplatz steht, hat sich einiges für das Lokalduell vorgenommen. „Die Mannschaft ist derzeit gut in Form und will versuchen, die SV Hönnepel-Niedermörmter zu ärgern“, sagt Jens Hoffmann, Fußball-Obmann der DJK.