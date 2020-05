Fußball : Zwei Ruhrpott-Mädels für den Duvenpoll

Alysha (links) und Kira Zemlin verstehen sich auch abseits des Fußballplatzes sehr gut. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Warbeyen Die Zwillinge Alysha und Kira Zemlin aus Duisburg spielen seit 2018 für die Warbeyener Kämpferherzen. Dafür nehmen die 17-Jährigen eine weite Strecke in Kauf. Beide schätzen den Zusammenhalt beim VfR.

Alysha und Kira Zemlin stehen stellvertretend für die überregionale Strahlkraft des Talentförderzentrums Kämpferherzen in Warbeyen. Das Duo kam mit der Schwester Marie als Drillinge zur Welt, die Leidenschaft für den Fußball teilen jedoch vor allem Alysha und Kira. „Wir leben für den Fußball“, sagen sie. Die 17-Jährigen spielen gemeinsam mit den Zwillingen Chloé und Zara Rickes sowie Anna und Sophie Schneider für die erste Frauenmannschaft des VfR Warbeyen in der Niederrheinliga.

Dafür nehmen sie eine weite Anfahrt aus ihrer Heimat Duisburg in Kauf – eine Fahrtzeit von rund einer Stunde bei etwa 70 Kilometern. „Wir fühlen uns hier unheimlich wohl. Das ganze Umfeld ist sehr familiär und sehr herzlich“, sagt Kira. Alysha ergänzt: „Hier ziehen alle an einem Strang. Es gibt einfach keine Egos und einen tollen Zusammenhalt. Da nehmen wir den langen Weg zum Training und zu den Spielen gerne in Kauf.“

Info Das erste Jahr in der Frauen-Mannschaft Laufbahn Seit 2018 spielen die Zemlin-Zwillinge für die Kämpferherzen. In der vergangenen Saison kam Alysha für die B-Juniorinnen in zehn Partien auf sechs Tore, Kira erzielte in zwölf Begegnungen fünf Treffer. Bilanz In der Saison 2019/20 kommen beide erst auf einen Einsatz für die erste Mannschaft des VfR Warbeyen. Weitere Praxis sammelten sie im zweiten Team.

Wer einen Blick auf die Vorstellung des Zwillings-Neuzugangs vor der Saison 2018/19 in den sozialen Medien der Kämpferherzen wirft, erkennt schnell: Der Wechsel der Zemlins nach Warbeyen kam auch für die Verantwortlichen des VfR eher unerwartet.

Immerhin betreibt auch ihr vorheriger Verein, der GSV Moers, seit Jahren ehrgeizige Nachwuchsarbeit und ist mit der ersten Mannschaft in der Frauen-Regionalliga vertreten. Da jedoch die U-17-Mannschaft des GSV im Sommer 2018 in die Niederrheinliga abstieg und die Kämpferherzen gleichzeitig den Aufstieg in die Regionalliga schafften, zog es Alysha und Kira Zemlin an den Duvenpoll. VfR-Sportchef Sven Rickes und Kollegen umwarben die Talente mit Erfolg.

Die beiden Offensivkräfte erwiesen sich gleich als echte Verstärkung. Alysha verletzte sich nach wenigen Monaten jedoch mit einem Kreuzbandriss schwer. Ein herber Schlag für die gesamte Mannschaft, der dadurch die Durchschlagskraft abhanden ging. Inzwischen sammelte Alysha vor allem in der zweiten Mannschaft Spielpraxis und stellte dort mit zwölf Toren in sechs Spielen gleich ihre Treffsicherheit unter Beweis. Auch in der Frauen-Niederrheinliga kam sie Anfang März beim CfR Links zu ihrem ersten Liga-Einsatz.

„Alysha und Kira sind echte Frohnaturen, die uns nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr weiterhelfen. Sie haben beide großes Potenzial und sind wichtige Stützpfeiler für die Zukunft des Vereins“, sagt Sandro Scuderi, Trainer der ersten Frauen-Mannschaft des VfR Warbeyen.

Ihre Ziele auf dem Platz definieren Kira und Alysha unmissverständlich: mit dem Team in die Regionalliga aufsteigen und künftig noch selbstbewusster agieren.