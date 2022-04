Fußball : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Trainer Lukas Nakielski und seine Jungs vom 1. FC Kleve II dürfen beim Vorletzten VfL Repelen nicht verlieren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Sollte der FC Kleve II auch in Repelen stolpern, schrillen am Bresserberg die Alarmglocken. In Wetten herrscht am Samstag Derby-Stimmung.

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg, Per Feldberg und Peter Nienhuys

VfL Repelen – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr). Die Vereine, die aktuell in der Abstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern um den Klassenerhalt kämpfen, schauen ganz genau hin, was eine Etage höher in der Bezirksliga-Gruppe 5 passiert. Der Grund: Steigen drei Mannschaften aus dem Kreisgebiet ins Kreisliga-Oberhaus ab, erhöht sich dort wiederum die Zahl der Absteiger in die B-Liga auf fünf. Zu den Sorgenkindern zählt aktuell die Reserve vom Bresserberg, die im neuen Jahr noch nichts gerissen hat. In vier Spielen holte die Mannschaft um Trainer Lukas Nakielski gerade einmal einen Punkt – und diesen ausgerechnet im Prestigeduell mit dem Titelaspiranten Viktoria Goch. Auf dem Kunstrasenplatz im Moerser Stadtteil Repelen dürfen sich die Rot-Blauen keine Blöße geben. Verliert der aktuelle Tabellenneunte auch noch beim Vorletzten, schrillen endgültig die Alarmglocken.

DJK Twisteden – SV Budberg (Sonntag, 15.30 Uhr). Bezirksliga-Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen hat am Wochenende spielfrei. Trainer Sebastian Clarke und seine Spieler können somit einen freien Sonntag genießen und irgendwann am späten Nachmittag in aller Ruhe nachschauen, ob die Konkurrenz im Titelkampf eventuell Federn gelassen hat. Während die Chancen beim Verfolger Viktoria Goch, der wohl beim Abstiegskandidaten Borussia Veen nichts anbrennen lassen wird, eher schlecht stehen, sind die Hoffnungen auf Schützenhilfe aus Kevelaer berechtigter Natur. Die DJK Twisteden, die in der laufenden Saison auf dem Kunstrasenplatz am Hartjesweg erst zwei Spiele verloren hat, ist für ihre Heimstärke bekannt. Ende März erzwang die Mannschaft um Trainer Markus Hierling gegen den Spitzenreiter eine Nullnummer. Da sollte auch gegen den Tabellendritten SV Budberg, der im neuen Jahr von seiner Bestform noch ein gutes Stück entfernt ist und von fünf Spielen erst eines gewonnen hat, etwas zu holen sein. Schon im Hinspiel war die DJK Twisteden über weite Strecken ein gleichwertiger Gegner und musste sich letztlich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben.



SV Union Wetten – Kevelaerer SV (Samstag, 16 Uhr). Bereits am Samstag ist Derby-Zeit in Kevelaer. Zum ersten Mal in dieser Saison treffen die A-Ligisten SV Union Wetten und Kevelaerer SV aufeinander. Obwohl die beiden Platzanlagen nur etwas mehr als sechs Kilometer auseinanderliegen, starteten die Kontrahenten in unterschiedlichen Vorrundengruppen in die Spielzeit. Dabei überraschten die Gastgeber mit ihren Leistungen und sicherten sich Platz vier und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Der KSV wurde in seiner Gruppe Zweiter und muss zum Favoritenkreis um den Aufstieg in die Bezirksliga gezählt werden. „Das ist ein ganz besonderes Spiel. Wahrscheinlich werden zahlreiche Zuschauer kommen“, freute sich KSV-Trainer Patrik Znak schon vor dem Beginn der Aufstiegsrunde auf das Duell der Lokalrivalen.

Arminia Kapellen – TuS Kranenburg (Sonntag, 15 Uhr). Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien sind die Gastgeber gut in die Abstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern gestartet. Der Rückstand auf Platz fünf, der auf jeden Fall den Klassenerhalt bedeutet, beträgt nur noch zwei Zähler. Und das Remis beim Tabellenführer BV Sturm Wissel dürfte für eine zusätzliche Portion Selbstvertrauen gesorgt haben. Die Gäste aus Kranenburg ihrerseits könnten mit einem Erfolg den Abstand auf die Abstiegsplätze bereits auf sieben Zähler ausbauen. Allerdings muss sich dafür die Mannschaft um Trainer Michael Umbach steigern und ihr vorhandenes Potenzial über die gesamten 90 Minuten abrufen.