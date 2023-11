Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Rindern - 1. FC Kleve II (Freitag, 20 Uhr). Sieh an, der 1. FC Kleve II. Die Mannschaft, die nur ausgezogen war, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu schaffen, mischt munter im Rennen um den Titel mit. Das Team liegt mit einem Punkt Vorsprung vor Viktoria Goch auf Platz eins, hat acht Spiele ohne Folge ungeschlagen überstanden und kann auch deshalb ganz gelassen ins Derby beim SV Rindern gehen, weil längst kein Zweifel mehr daran besteht, dass das Ziel Klassenerhalt erreicht wird. Der SV Rindern ist zwar seit fünf Spielen ohne Sieg und nach gutem Start in die Saison auf Rang elf abgerutscht. Doch weil die Mannschaft an einem guten Tag in der Lage ist, jeden Gegner zu schlagen, und Derbys sowieso ihre eigenen Gesetze haben, lohnt sich ein Besuch des Spiels an der Wasserburgallee allemal.