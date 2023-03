Die Tipps für das Fußball-Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SGE Bedburg-Hau II – Grün Weiss Vernum (Sonntag, 13.30 Uhr) Beide Mannschaften haben mit der Vergabe der beiden Aufstiegsplätze in der Kreisliga A KLeve/Geldern wohl nichts mehr zu tun. Trotzdem lohnt sich der Besuch der Partie, weil ein Offensiv-Spektakel so gut wie sicher zu sein scheint. Denn im Duell des Tabellenvierten SGE II gegen den Sechsten Vernum treffen zwei der spielstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Zwar unterlag der Gastgeber am Sonntag mit 4:6 in beim Zweiten SV Sevelen. Doch spielerisch überzeugte das Team genauso wie die Grün-Weißen in ihren letzten beiden Partien gegen den damaligen Spitzenreiter SV Sevelen (2:1) und den Dritten Viktoria Winnekendonk (3:3).