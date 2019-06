Fußball : Die schwarz-gelbe Familie vereint

Bedburg-Hau/Hasselt Beim 30. Geburtstag des BVB-Fanclubs „Schwanenstadt“ kamen hunderte Anhänger zur Gratulation. Darunter auch die Vereinslegenden Sigfried Held und Teddy de Beer. Der Verein zählt 356 Mitglieder und engagiert sich sozial.

Was wäre der Fußballverein Borussia Dortmund ohne die gelbe Wand und seine hunderttausenden Fans? Dann wäre der Ruhrpott-Klub kaum denkbar, da sind sich Wolfgang „Teddy“ de Beer und Sigfried „Siggi“ Held einig. Das Duo gehört zu den größten Sportlern, die der Traditionsverein hervorgebracht hat. „Wir sind Borussen ein Leben lang“, sagten sie unisono, als sie am vergangenen Wochenende den 30. Geburtstag des BVB-Fanclubs „Schwanenstadt“ auf der Platzanlage der SGE Bedburg-Hau besuchten.

Und das ausgerechnet an dem Tag, als das Gerücht einer BVB-Rückkehr von Innenverteidiger Mats Hummels die Diskussionen in Fußballdeutschlang prägt. Auch die Fanbeauftragten de Beer und Held haben sich mit der Personalie beschäftigt. „Das wäre zweifelsfrei ein richtig guter Spieler“, sagt Held, der zwischen 1965 und 1979 für den BVB 229 Mal auflief – unterbrochen von sechs Jahren bei den Kickers Offenbach. Beer stimmt seinem Kollegen zu, rät aber zur Vorsicht: „Mal sehen, was an dem Gerücht wirklich dran ist. Jerome Boateng wurde vor einigen Wochen ja auch schon mit uns in Verbindung gebracht. Mittlerweile ist klar, dass das eine Ente war“, sagt de Beer. Er ist eine schwarz-gelbe Institution, seit 32 Jahren als Aktiver bei den Westfalen, zuletzt 17 Jahre als Torwarttrainer. Seit der Saison 2017/2018 blickt er von der Tribüne aus auf die Star-Elf. Das Wort der Legenden hat Gewicht, ihre Anwesenheit bringt die schwarz-gelbe Seele in Wallung. Daher wundert es nicht, dass Fanclub-Vorsitzender Dieter Stumpe das Duo zu seinen Gästen bei der Feier zum 30. Jubiläum gemacht hat. Mit Live-Musik, einer Hüpfburg für die Kleinsten und zahlreichen Autogrammen begangen die Anhänger der Borussia den Geburtstag.