Jugendfußball : „Die Leistung bestätigen“

Jan Lehnert (rechts) und seine Mitspieler vom 1. FC Kleve hoffen auf eine gute Rückrunde. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Jugendfußball: Die C-Junioren des 1. FC Kleve sind in der Niederrheinliga zuversichtlich. Relegationsplatz ist das Ziel.

Der Jubel war Ende Juni groß auf Seiten der Klever U15: Nach einer packenden Qualifikationsrunde und einem 1:0-Sieg beim FSV Duisburg stand fest, dass die C-Junioren in die Niederrheinliga aufgestiegen waren. Inzwischen ist die erste Halbserie Vergangenheit. Das Zwischenfazit fällt zwar überwiegend positiv aus, dennoch ist noch Luft nach oben.

„Für die Jungs war es nach einer Saison in der Kreisklasse mit extrem viel Ballbesitz natürlich eine Umstellung, in der Relegation plötzlich eher auf Konter zu setzen“, sagt Daniel Lehnert, der sich gemeinsam mit Markus Verkühlen für die U15 verantwortlich zeichnet. Verlustpunktfrei waren die Spieler des Klever 2005er Jahrgangs durch die Liga marschiert, erst am letzten Spieltag kassierte man beim 2:1 in Wissel das erste und einzige Gegentor. Als dann mit Bayer Wuppertal, FSV Duisburg und dem FC Kray durchaus herausfordernde Gegner für die Quali feststanden, erkämpfte sich die Mannschaft mit viel defensiver Stabilität und Konterstärke den Gruppensieg.

Info Wintervorbereitung der Klever U15 Die Testspiele:

11.1. SV Budberg (A)

12.1. TSV Meerbusch (H)

18.1. Kevelaerer SV (H)

19.1. Futsal-Turnier Goch (A)

23.1. BW Dingden

26.1. DJK Lowick (A)

„Zu Beginn der Saison standen wir dann vor der Herausforderung, praktisch ohne Vorbereitung den Ligauftakt zu bestreiten“, sagt Lehnert: „Viele Jungs waren noch lange im Urlaub, sodass wir nur ein wirkliches Testspiel hatten.“ Immerhin wurde in diesem der 1.FC Mönchengladbach 4:2 geschlagen. Doch trotz alledem verlief der Saisonstart für die Rot-Blauen ergebnistechnisch gut, im September wurden der VfL Rhede und der FC Bocholt auswärts geschlagen. Hier zeigte sich aber auch, „dass wir hier in erster Linie über gute Kontersituationen gekommen sind. Erfreulicherweise haben sich die Jungs so entwickelt, dass unsere Ballbesitzphasen klar besser sind als noch vor ein paar Monaten“, sagt Lehnert.

„In der Vorbereitung auf die Rückrunde werden wir den Fokus darauf legen, gerade nach Ballgewinnen die Situationen besser auszuspielen. Dies gelingt uns noch nicht konstant.“ So haben er und Verkühlen ein intensives Programm auf die Beine gestellt, um zum Auftakt der Rückrunde gut auf die entscheidenden Partien um die umkämpften Relegationsplätze vorbereitet zu sein: zwei Testspiele pro Wochenende und wöchentliche Einheiten im Allround Sports warten auf die Spieler.

„Den Jungs muss klar sein, dass wir hier Gas geben wollen. Die Liga ist so ausgeglichen, dass wir uns so gut wie möglich auf die Rückserie einstellen“, so Lehnert. Ob sich noch etwas am Kader tun wird, steht noch nicht fest, die Neuzugänge aus dem Sommer haben sich aber gut integriert. „Gerade Jiro Großhans hat eine gute Entwicklung genommen, auch Luca Erkens und Hannes Michajlezko als Spieler des jüngeren Jahrgangs machen sich gut“, sagt das Trainerteam.

Klares Ziel der U15 ist für die anstehenden Monate das Erreichen eines Relegationsplatzes, was kein Selbstläufer wird. Schließlich sind auch Nettetal und Schönebeck zwar auf den Abstiegsplätzen, aber nur vier Punkte entfernt.