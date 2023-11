Die Highlights auf den Fußballplätzen im Kreis Kleve Diese Spiele sollten sie am Wochenende im Blick haben

Viktoria Goch - Kevelaerer SV (Sonntag, 15 Uhr). Viktoria Goch ist nach holprigem Start in der Bezirksliga langsam in Tritt gekommen. Vier Siege in Folge gelangen dem Team, was unter anderem daran liegt, dass in der Abwehr jetzt noch konsequenter gearbeitet wird als in den ersten Wochen der Saison. Denn der Tabellensechste kassierte in diesen 360 Minuten nur einen Gegentreffer. Die Viktoria ist aber weiter zum Siegen verdammt, wenn sie richtig nahe an die Spitze heranrücken will, was ihr Anspruch ist. Sie trifft dabei auf einen Gegner, der nach drei Niederlagen in Folge eigentlich auch unbedingt punkten muss. Schließlich möchte der Kevelaerer SV in dieser Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und wird deshalb alles versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. josch