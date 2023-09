Spannende Partien im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten sie am Wochenende im Blick haben

Viktoria Goch - DJK Twisteden (Sonntag, 15 Uhr) Titelanwärter Viktoria Goch scheint in der Bezirksliga langsam ins Rollen zu kommen. Nach einem holprigen Start mit drei Unentschieden gab es zuletzt zwei Siege für die Mannschaft, die am Sonntag vor einer besonderen Herausforderung steht. Denn die DJK Twisteden hat der Viktoria, die in der Erfolgsspur bleiben muss, wenn sie den Kontakt zu den Spitzenteams halten will, in den vergangenen Jahren immer wieder ein Bein gestellt. In den letzten elf Duellen gab es vier Gocher Siege, fünf Unentschieden und zwei Erfolge der DJK.