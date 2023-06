Phönix aus der Asche Rheinwacht Erfgen ist zurück

War das ein schwarz-gelber Jubel, der aufbrandete, als der Planwagen mit den Spielern des SV Rheinwacht Erfgen an Bord auf die schmucke Platzanlage an der Sommerlandstraße einbog. Die Akteure sangen Rheinwacht-Schlachtgesänge und zündeten Bengalos, als sie von zahlreichen Erfgener Fans begrüßt wurden und Glückwünsche zu ihrem Meisterstück in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga C Kleve/Geldern erhielten.