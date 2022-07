Gocher Sportverein feiert Jubiläum : Die DJK SG Ho/Ha packt es an

Goch Die DJK SG Hommersum/Hassum besteht seit 75 Jahren. Das wurde schon und wird noch gefeiert. Eine Stärke des Vereins ist die gute Gemeinschaft. Für den Vorsitzenden Andre Giesen gab es bereits eine besondere Auszeichnung.

Wenn Andre Giesen die Mitglieder der DJK SG Hommersum-Hassum um Hilfe bittet, dann steht gleich eine Reihe von Helfern parat. Der Vorsitzende der DJK weiß, dass er sich auf die Gemeinschaft im Verein verlassen kann. „Wir haben seit jeher eine zentrale Stellung im Dorf. Bei uns spielt sich ein wichtiger Teil des öffentlichen Lebens ab“, sagt Andre Giesen. In diesem Jahr feiert der knapp 850 Mitglieder zählende Verein sein 75-jähriges Bestehen. Einige Feierlichkeiten wurden bereits ausgerichtet, andere stehen noch auf dem Programm. Die DJK SG Ho/Ha wurde 1947 als Fußballverein gegründet. Seit 1994 bietet sie jedoch auch Breitensport an, im Jahr 2014 folgte eine Radsport-Abteilung.

„Wir wollten die Geburtsstunde unseres Vereins angemessen begehen. Bei den Planungen sind wir dabei immer vom 30. Juni als Gründungstag ausgegangen. Aus einer anderen Quelle ergab sich kürzlich, dass womöglich doch der 1. Juli das exakte Datum ist“, so Giesen. An dem Wochenende lud der Vorstand daher zu einer kleinen Feier auf der Platzanlage ein. Am 6. und 7. August soll dann aber noch das offizielle Festwochenende stattfinden. „Jeder, der sich mit der DJK Ho/Ha verbunden fühlt, ist herzlich eingeladen, an diesem Wochenende am Sportplatz vorbeizuschauen und mit uns den Geburtstag unseres Vereins zu feiern. Alle Menschen aus dem Dorf sind herzlich willkommen“, so Andre Giesen.