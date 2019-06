Fußball : Gochs Damen setzen 8:1-Ausrufezeichen

Goch Tennis, Damen-Bezirksliga: TC Rot-Weiß Goch - Hülser SV 8:1. Franziska Voß blieb in diesem Jahr ohne Niederlage.

Das Saisonziel, so viel stand schon vor dem letzten Spieltag in der Tennis-Bezirksliga fest, haben die Damen I des TC Rot-Weiß Goch bereits erreicht: den Klassenerhalt. Nun finalisierte das Team um Mannschaftsführerin Anika Brendgen die Spielzeit mit einem deutlichen 8:1-Erfolg gegen das Schlusslicht vom Hülser SV. "Das war nochmal ein wirklich schöner Abschluss der Saison. Mit dem klaren 8:1-Sieg konnten wir uns letztlich den dritten Tabellenplatz sichern und sind unglaublich glücklich mit diesem Ergebnis", sagt Brendgen. In Abwesenheit von Elke Duivenbode hatte Spitzenspielerin Joyce Lauf an erster Position deutlich das Nachsehen. Sie verlor mit 0:6, 4:6. Besser machte es Vanessa Weingarten, die sich in den Match-Tie-Break kämpfte und mit 4:6, 6:1, 10:5 überlag.