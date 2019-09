Fußball : Die Bresserberg-Elf unter Druck

Kleve Fußball-Oberliga: TVD Velbert - 1. FC Kleve (Sonntag, 15:15 Uhr). Die Rot-Blauen stehen nach dem völlig misslungenen Saisonstart auf einem Abstiegsplatz. Nun geht es gegen einen prominent besetzten Aufsteiger. Personell sieht´s gut aus.

Es kommt also eine schwere Aufgabe auf die Bresserberg-Elf zu. Und das zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Schließlich waren die Schwächen des 1. FC Kleve zuletzt bei der 1:3-Niederlage gegen Union Nettetal frappierend. Nach dem Schlusspfiff fasste Akpinar zusammen: „Im Spiel war das von uns streckenweise überhaupt nicht gut, sehr viele Fehlpässe, sehr viele einfache Ballverluste, nicht konsequent in den Zweikämpfen. Wir haben die teilweise einfach so laufen lassen. Das ist einfach nicht das, was wir spielen wollen.“ Anführer, die der Mannschaft Halt geben sollen, scheinen vorrangig mit sich selbst beschäftigt. Spielführer Fabio Forster wirkt bisweilen überfordert, Innenverteidiger Nedzad Dragovic unterläuft in beinahe jeder Begegnung ein kapitaler Bock, Niklas Klein-Wiele scheint überspielt. Andre Trienenjost, der immerhin schon fünf Mal ins gegnerische Tor traf, fehlt es an den nötigen Zuspielen. Die Folge: Gegen Nettetal hing er in der Luft. So gibt es allerlei Faktoren, die für Unmut am Bresserberg sorgen. Auch die rot-blauen Anhänger zogen bereits Konsequenzen. Als der Unparteiische am vergangenen Sonntagnachmittag abpfiff, hatten die meisten schon den Heimweg angetreten. Eine Phalanx besonders launischer Fans rief gar auf der Haupttribüne lautstark: „Neuer Trainer“. Jeder, der sich mit dem FC beschäftigt, weiß: Umut Akpinar steht nicht ansatzweise zur Debatte. Die Mannschaft steht geschlossen hinter ihm. Einzig die Punkte fehlen. „Wir müssen jetzt unsere Leistung abrufen“, fordert Akpinar.