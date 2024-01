Alemannia zieht nach dem Sylvesterlauf zufrieden Bilanz Ein tolles Läuferfest zum Jahresabschluss in Pfalzdorf

DAUERLÄUFER Drei Sportler haben ihre Serie am Sonntag fortgesetzt. Klaus Knieriem (SV Bedburg-Hau), Theo Aymanns (Alemannia Pfalzdorf) und Helmut Schoemakers (Kranenburg) waren bei allen 34 Sylvesterläufen der Alemannia dabei und erreichten das Ziel. Klaus Knieriem kam diesmal über 10.000 Meter in 54:45 Minuten auf Platz fünf in der Altersklasse M 65. „Ich bin froh, dass ich überhaupt starten konnte, weil ich wegen einer Virusinfektion lange nicht trainieren konnte. Ich habe es deshalb diesmal betont ruhig angehen lassen und einmal die Atmosphäre richtig genossen“, sagte der 68-jährige Knieriem. Theo Aymanns (24:08 Minuten) und Helmut Schoemakers (30:30) waren über 5000 Meter dabei.