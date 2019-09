Karate : Die besten Karate-Kids kommen aus Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Karate-Landesmeisterschaften in Hamm.

Bis zu viermal die Woche wurde trainiert und dann noch die Wettkämpfe am Wochenende, die zum Teil im ganzen Bundesgebiet stattfanden. Auch beim German Kata Cup in Frankfurt starteten die Kids vom Kaiten Bedburg-Hau. Hier konnten schon mal die Kids beobachten, die dann vermutlich bei den Deutschen Meisterschaften Ende September an den Start gehen.

Es wurde auf fünf Tatamis (10 mal 10 Meter) gekämpft. Die Kids aus Bedburg-Hau gingen im Team wie im Einzel an den Start. Zunächst standen die Team-Begegnungen an, wobei Techniken gezeigt wurden und dann in der Anwedung vorgeführt werden mussten. Nach zahlreichen Begegnungen standen die Mädels (Lena, Zoe und Mailin) im Finale und unterlagen hier nur knapp dem Team aus Oberhausen. also Vize-Landesmeister. Nun kam es im Einzel auf jeden an. Zunächst kamen alle eine Runde weiter. In der zweiten Runde schieden drei aus, dann verpasste Zoe die Finalrunde, aber Mailin stand im Finale. Hier siegte sie mit Abstand wie in den Vorkämpfen auch und wurde Landesmeisterin 2019. Sie qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft Ende September in Bielefeld.