Basketball: Eine Halbzeit Hoffnung

Kleve Basketball: Die Landesliga-Herren des VfL Merkur Kleve hielten gegen den ungeschlagenen Tabellenführer eine Hälfte gut mit. Am Ende stand eine 59:74-Niederlage.

Von Beginn an entwickelte sich in der Sporthalle des Freiherr-von Stein-Gymnasium eine ansehnliche Partie. Dies lag nicht zuletzt an der souveränen Leitung der Partie durch die beiden Unparteiischen, die mit ihrer Regelauslegung für nur wenig Unterbrechungen und damit für ein temporeiches Spiel sorgten. Beide Teams dankten es mit einer über die gesamte Spielzeit fair geführten Partie. Den Gästen aus der Landeshauptstadt, die vor Beginn der Spielzeit deutlich die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga als Saisonziel formuliert hatten, gelang dabei der bessere Start in die Partie. Nach vier Minuten führten sie mit 8:0. Doch dann fand auch das Heimteam um Trainer Nicolai Radic in die Partie. Bis zum Ende des ersten Spielabschnittes verkürzten die Klever auf 11:15. Im zweiten Viertel dann sahen die Zuschauer eine Partie auf Augenhöhe. Der VfL glich zunächst aus und von da an lieferten sich die Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Zur Halbzeit stand es dann 30:34.