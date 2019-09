Radsport : Radprofi Marcel Sieberg gastiert in Kleve

Mit schwindelerregenden Geschwindigkeiten stürzen sich die Rad-Profis rund um das Tönnissen-Center in die Kurven. Stürze sind in Kleve dennoch selten. Ein wichtiger Faktor dafür: Das Ausbleiben von Regen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Am Sonntag ist es so weit: Das 21. Klever Radrennen rund um das Tönnissen Center lockt namhafte Sportler in die Schwanenstadt. Doch auch die Breitensportler sollen geworben werden. Zudem gibt es ein großes Rahmenprogramm.

Ein Blick auf die Wettervorhersage für den kommenden Sonntag dürfte für Rudi Tönnissen und Kollegen – Stand jetzt – ernüchternd ausfallen. Der Grund: Aktuell melden führende Meteorologen eine nicht unerhebliche Niederschlags-Wahrscheinlichkeit. Bei einem Radrennen wäre Regen ein Problem, auf nasser Straße müssten Radsportler eher die Bremse betätigen. Für Tönnissens Radrenngemeinschaft Kleverland ist der bevorstehende Sonntag ein wichtiger Tag. Dann nämlich, bei der 21. Auflage des Radrennens rund um das Tönnissen-Center, gastieren erneut eine Vielzahl namhafter Sportler in der Schwanenstadt. „Hier geht es um Ehrgeiz, Disziplin und professionelles Rennradfahren. Da geht Radsportlern das Herz auf, aber auch Nicht-Radfahrer sind immer absolut begeistert von dieser sportlichen Leistung“, sagt Hans-Peter Roeloffs, erster Vorsitzender der Radrenngemeinschaft Kleverland. Ihm zu Folge gehe es am Wochenende um Bestzeiten und um den Preis für den beliebtesten Fahrer des Rennens. Auf beide Preise dürfte Marcel Sieberg Anspruch erheben.

Der 37-Jährige war schon im vergangenen Jahr bei Rudi Tönnissen zu Gast, nun ist er erneut angemeldet. Der aus Catrop-Ruaxel stammende Athlet gehört insbesondere in der Anfahrt und im Sprint zur Weltelite. Jahrelang fuhr er für das berüchtigte Tour-de-France-Team Columbia. Sieberg wechselte zusammen mit André Greipel zur Saison 2011 zum belgischen Radsportteam Omega Pharma-Lotto und übernahm dort eine zentrale Rolle bei der Sprintvorbereitung des mehrfachen Tour de France-Etappensiegers. Schon im vergangenen Jahr war er unter den Radsportbegeisterten Kleves beliebter Ansprechpartner für Fotos und Autogramme. „Wir freuen uns riesig, dass das Klever Radrennen auch bei den Profis nach wie vor hoch im Kurs steht“, erklärt Rudi Tönnissen. Ab 15.50 Uhr gehen die besten Radler auf die 70 Kilometer lange Strecke.

Info Das Laufradrennen für hiesige Kindergärten Foto: nn Beim Laufradrennen des Radrennens gibt’s für Kindergärten einen Gewinn: „Das Kinderhaus mit den meisten Teilnehmern bekommt von uns ein neues Laufrad geschenkt“, sagt Hans-Peter Roeloffs. Ab 14.30 Uhr geht’s los. Die Kleinsten fahren 200 Meter mit ihrem Laufrad, Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2014 radeln mit dem Kinderrad vier Kilometer. Anmeldung per E-Mail an: anmeldung@rrg-kleverland.de.

Die breite Masse der Rennradfahrer geht ab 11 Uhr an den Start. Die mit Abstand kürzeste Strecke misst gerade einmal 200 Meter und richtet sich an die jüngsten Nachwuchssportler. Dort fällt der Startschuss um 14.30 Uhr. Für diesen zeichnet im Zuge der diesjährigen Auflage Rolf Laubisch, Eigentümer des Opel-Autohauses Wemmer&Janssen verantwortlich. Um 15 Uhr gehen auch die E-Bike Fahrer über zehn Kilometer auf die Strecke. Ein Angebot, das im vergangenen Jahr erstmals bei der RRG auf dem Programm stand.