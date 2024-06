Heimspiel im DFB-Pokal Losglück: VfR Warbeyen empfängt DJK Mecklenbeck

Das Procedere im Frauen-Pokal ist in dieser Saison noch recht kompliziert. In der ersten Runde haben die zwölf Mannschaften, die in der abgelaufenen Saison in der „Google-Pixel-Bundesliga“ im Einsatz waren, ebenso wie der Meister und Vizemeister der Zweiten Liga (Turbine Potsdam und Carl Zeiss Jena) noch spielfrei. Außerdem werden die beteiligten Vereine (insgesamt 50) in den ersten beiden Runden in die Regionen Nord und Süd eingeteilt. Soll heißen: Der VfR Warbeyen könnte in der zweiten Runde den viermaligen Deutschen Meister VfL Wolfsburg als Traumlos erwischen, den amtierenden Titelträger Bayern München allerdings nicht. Ab dem nächsten Jahr sollen alle Vereine schon in der ersten Runde in der Lostrommel landen.