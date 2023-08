Deutsche Meisterschaft Golf-Talente kämpfen beim LGC Moyland um den Titel

Info

Benefizturnier Der Land-Golf-Club Moyland hat erst vor wenigen Tagen eine große Veranstaltung auf seiner Anlage organisiert. 81 Spielerinnen und Spieler waren beim Benefizturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe am Start. 9335 Euro kamen für den guten Zweck zusammen.

Ergebnisse Bei den Damen sicherte sich Amelie Bauer den Bruttosieg, Daniel Roesner lag bei den Herren vorn. Platz eins in den jeweiligen Nettoklassen belegten Christian van der Grinten, Michael Erkens und Marion Barth. Sie haben sich somit für eines der Regionalfinale qualifiziert, bei dem die Teilnehmer am Bundesfinale ermittel werden, das am 23. September in Hannover stattfindet.

Regionalfinale in Kalkar Eines der Regionalfinale findet am kommenden Sonntag, 27. August, beim Mühlenhof Golf & Country Club in Kalkar-Niedermörmter statt. Die Sieger aus rund 40 lokalen Turnieren zugunsten der Deutschen Krebshilfe sind am Start.