Gültig ab der neuen Saison 2024/25 Deshalb ist die Kapitänsregel im Amateurfußball ein Meilenstein

Meinung | Niederrhein · Die neue Regel wird nun in allen deutschen Spielklassen eingeführt. Nur noch Mannschaftsführer‚ dürfen mit den Schiedsrichtern über wichtige Entscheidungen diskutieren. Kann das auf den Plätzen am Niederrhein umgesetzt werden? Und was muss geschehen, damit das funktionieren kann?

Von Christian Cadel

16.07.2024 , 13:50 Uhr

Bei der Europameisterschaft wurde die Kapitänsregel erfolgreich getestet. Kylian Mbappé (l.), Kapitän der französischen Nationalmannschaft, diskutiert mit dem Unparteiischen Glenn Nyberg aus Schweden. Foto: dpa/Marcus Brandt