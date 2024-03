Die Höhepunkte am Wochenende Diese Fußball-Spiele sollten Sie im Blick haben

TSV Nieukerk – FC Aldekerk (Sonntag, 16 Uhr) In der Hinrunde trafen beide Teams im Kreisliga-Oberhaus zum ersten Mal seit 2016 wieder in einem Meisterschaftsspiel aufeinander. In einer kämpferischen Partie behielt der FCA vor rund 600 Zuschauern mit 1:0 knapp die Oberhand. Klar ist, dass TSV-Trainer Wilfried Steeger und seine Akteure dafür Revanche nehmen wollen. Doch dafür müssen sich die Nieukerker strecken. Die erste Partie nach der Winterpause ging mit 1:2 in Auwel-Holt verloren. Der FCA dagegen festigte mit bereits zwei Siegen den dritten Tabellenplatz. Und er hat auch bewiesen, in hektischen Partien stets einen kühlen Kopf bewahren zu können. Eines ist sicher: Ein Gewinner wird der Kassierer des TSV Nieukerk sein. Denn die Kulisse wird erneut stimmen.