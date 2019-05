Mädchenfußball : Eine historische Chance

Die Fußballmädchen der SV Bedburg-Hau gastieren zum Pokalfinale in Duisburg. Foto: Jasmin Lamers

Bedburg-Hau B-Juniorinnen-Niederrheinpokal, Finale: Borussia Mönchengladbach - SV Bedburg-Hau (Donnerstag, 15 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Sven Rickes ist in der Regionalliga vorzeitig abgestiegen. Nun aber haben sie die Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Zudem läuft noch eine skurrile Wette.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Spielzeit 2018/2019 war für die Kämpferherzen der SV Bedburg-Hau eine besondere, so viel steht schon jetzt fest. Erstmalig kickten die B-Juniorinnen unter der Regie von Trainer Sven Rickes in der Regionalliga. Der Start war fulminant, aus den ersten drei Begegnungen fuhren die Mädels vom Duvenpoll sieben Punkte ein. Doch der Einbruch folgte: Zwischenzeitlich war das Team neun Partien lang ohne Punkterfolg. So ist mittlerweile klar: Die Kämpferherzen werden sich wieder aus der Klasse verabschieden.

Zuletzt aber fuhren die Nachwuchs-Kickerinnen den ersten Sieg seit November vergangenen Jahres ein. Mit 2:1 besiegten sie das Schlusslicht DJK Wacker Mecklenbeck. „Wir haben schon bessere Spiele gemacht. Bei wenigen Chancen haben wir viel Profit eingefahren. Häufig genug haben wir alles gegeben und standen mit leeren Händen da“, sagt Rickes. Auch deshalb sei er sich sicher, dass die Spielzeit schon jetzt versöhnlich zu Ende geht. Doch es wartet noch ein Höhepunkt.

Info So spielten die U-15-Mädels in Mecklenbeck DJK Wacker Mecklenbeck - SV Bedburg-Hau 1:2 (0:2).

Tore: 0:1 Sophie Schneider (19.), 0:2 Leona Baran (28.), 1:2 Wilma Ellen Kurze (76.) SV Bedburg-Hau: Thieme - A. Schneider, Derricks, Oster, Hofkens - Wörner, Kühn, Baran, Giebels - S. Schneider, Zemlin

„Dieser Jahrgang kann Vereinsgeschichte schreiben, wir freuen uns alle riesig“, sagt Rickes. Immerhin steht am Vatertag das Finale des Verbandpokals gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. Ausgetragen wird die Partie auf dem Rasenplatz der Hennes-Jeschke-Sportanlage in Duisburg-Marxloh. Im vergangenen Jahr scheiterten die Kämpferherzen noch im Achtelfinale am SV Glehn. „Der Pokalwettbewerb hatte in diesem Jahr einen ähnlichen Verlauf wie im Vorjahr. Wir sind erst recht spät auf einen höherklassigen Gegner getroffen“, sagt Rickes.

In der ersten Runde besiegte das Aufgebot um Spielführerin Anna Schneider den MSV Opladen mit 5:0, es folgten Erfolge gegen den TSV Urdenbach (3:1) und die DJK 97/30 Lowick (2:0). Im Halbfinale ging es gegen den Niederrheinligisten 1. FC Mönchengladbach. Final stand ein 2:1-Erfolg für Bedburg-Hau zu Buche. „Die Pokalspiele waren für uns immer auch Befreiungsschläge nach dem Liga-Alltag. Wir haben den Wettbewerb sehr konsequent durchgespielt. Gegen Mönchengladbach haben wir das wohl beste Saisonspiel gezeigt, das war schon richtig stark“, sagt Rickes.

Nun also wartet die Fohlen-Elf. Diese spielt in der B-Juniorinnen-Bundesliga und steht dort im Tabellenmittelfeld. „Da kommt natürlich richtig was auf uns zu“, sagt Rickes. Mönchengladbach ist regelrecht durch den Verbandspokal spaziert und warf im Halbfinale gar den Bundesliga-Spitzenreiter SGS Essen aus dem Wettbewerb. Sorgen bereitet Übungsleiter Rickes allerdings weiterhin die angespannte Personalsituation. „Wir haben einige verletzte Leistungsträger in unseren Reihen. Doch alle wollen dabei sein, daher wird die ein oder andere sicherlich auf die Zähne beißen“, sagt er.