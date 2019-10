Reitsport : Herbstturnier beim RV „von Seydlitz“

Für den RV Uedem am Start: Lokalmatador Lucas Gietmann mit seiner Stute „Diacollin“. Foto: Verein

Reitsport: Auf dem Masshof am Uedemerfelder Weg 57 werden spannende Wettkämpfe bis zur mittelschweren Klasse gezeigt. Letzte Qualifikationsprüfung zum Finale des Ü40-Cups Rheinland inklusive.

Spannende Wettkämpfe und rasante Ritte verspricht das zweitägige Herbstturnier des Reitervereins „von Seydlitz“ Uedem, das am 5. und 6. Oktober auf der Reitanlage „Maashof“ am Uedemerfelder Weg 57, in Uedem über die Bühne gehen wird. An die 400 Startzusagen lagen dem Verein bei Nennungsschluss zu dieser Veranstaltung vor. „Wir freuen uns, dass unser Turnier so gut angenommen wird“, erklärt Vereinsvorsitzende Barbara Wieler mit Blick auf die Vorbereitungen zu diesem Event, die seit geraumer Zeit auf Hochtouren laufen. „Zum Glück finden sich immer noch genügend Mitglieder, aber auch Nichtvereinszugehörige, die ihre Zeit, ihr Wissen und ihr Können schon im Vorfeld zur Verfügung stellen, damit ein reibungsloser Turnierablauf gewährleistet werden kann“, ergänzt Wielers Stellvertreter Thomas Wirtz und lobt den Einsatz des hochmotivierten Helferstabs. „Genau dieses großartige ehrenamtliche Engagement vieler Menschen hält unseren Verein seit mehr als 110 Jahren am Leben“, sagt Wieler. Dass die Uedemer gut vorbereitet sind zeigen sämtliche Reitplätze, die im Vorfeld fachmännisch saniert und geradegezogen wurden. Zudem wird die gesamte Anlage einladend hergerichtet und auch genügend Parkplätze stehen für Teilnehmer und Besucher zur Verfügung. Auch die Verpflegung steht und die Zentrale sprich Meldestelle ist für den Ansturm gerüstet. „Aufgrund der Nennungszahlen gibt es einen straffen Zeitplan für die insgesamt 14 Prüfungen“, berichtet zudem Christiane Wirtz.

Früh aufstehen heißt es am Samstag, 5. Oktober. Denn pünktlich ab 8.30 Uhr starten die Dressurreiter drei verschiedenen Prüfungen der Klassen E und A, gefolgt von einem Reiter-Wettbewerb. Gegen 13 Uhr reiten die jüngsten Teilnehmer in der Führzügelklasse in die Bahn und zeigen, wie sicher sie sich bereits auf ihren Pferden halten können. Danach verwandelt sich das Dressurviereck in einen bunten Stangenwald. Ab etwa 14 Uhr werden in Springpferdeprüfungen der Klasse A** und L die Leistungen der jungen Pferde in einem von René Lamers erstellten Hindernisparcours beurteilt. Der erste Turniertag endet mit einer Springpferdeprüfung der Klasse M*, in der die Nachwuchspferde ihr Talent unter Beweis stellen können.