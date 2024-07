Oberliga Niederrhein Der Spielplan des 1. FC Kleve in der Saison 24/25

Rahmenterminplan

Der erste Spieltag der Saison 24/25 ist für den 18. August vorgesehen. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag am 8. Dezember, eine Woche später (15. Dezember) endet das Fußballjahr mit dem Auftakt der Rückrunde. Weiter geht es dann am 9. Februar 2025 mit dem 19. Spieltag, die Saison endet schließlich am 1. Juni 2025. Je nach Tabellenbild folgen danach noch mögliche Entscheidungsspiele um den Auf- und Abstieg.