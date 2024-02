Weiterer Aderlass bei der SV Hönnepel-Niedermörmter Der Kapitän geht, ein neuer Coach kommt

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Der Mann, der im Sommer Marcel Zalewski, der als Coach zum Bezirksligisten 1. FC Kleve II wechselt, beim abgeschlagenen Schlusslicht der Fußball-Landesliga ablöst, wird an der Kalkarer Düffelsmühle Neuland betreten. Denn er hat noch nie ein Männer-Team trainiert. Dirk Slis, derzeit Coach der A-Junioren-Mannschaft des SV Vrasselt in der Leistungsklasse des Kreises Rees/Bocholt, hat der SV Hö.-Nie. die Zusage gegeben. Der 53-Jährige arbeitet seit 2015 als Jugend-Trainer beim SVV. Zuvor hat er das Frauen-Team des SV Rees in der Nieder­rheinliga gecoacht.