Jahresrückblick Juli bis Dezember : Das war das Sportjahr 2019

Kreis Kleve Das zweite Halbjahr 2019 war geprägt von Volksläufen mit Volksfest-Charakter, spektakulären Rücktritten und besonderen Jubiläen.

Karate : Karate: Prüfung beim Bundestrainer in Bonn

Sportplatz-Vandalismus : Böse Bescherung am Duvenpoll

Jugendfußball Überraschend kündigt die SV Bedburg-Hau die Zusammenarbeit mit dem Talentförderzentrum „Kämpferherzen“. Der Verein habe nicht profitiert. Der 1. FC Kleve und der VfR Warbeyen machen weiter am Duvenpoll.

Leichtathletik Der Lauftreff Nütterden feiert an den Sieben Quellen seinen 40. Geburtstag.

Triathlon Bei der zehnten Auflage des Nesstriathlons am Freizeitbad GochNess duellieren sich mehr als 800 Athleten im Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Voltigieren Yara Scheel aus Pfalzdorf wird mit ihrem Team des RSV Neuss-Grimlinghausen Deutsche Meisterin in Sachsen-Anhalt.

Leichtathletik Die 28. Auflage des Citylaufs in der Klever Innenstadt zieht 915 Athleten an. Der Tunesier Rachid Soufi triumphiert über die Zehn-Kilometer-Distanz. Der aber beklagt sich darüber, dass er vom ausrichtenden LV Marathon keine Prämien erhält.

Wintersport Die Rheinische Post und der Werbering veranstalten auf dem Markt in Goch erstmals das Volksbiathlon. Die Trophäe holt sich das Quartett von Edeka Kusenberg.

Leichtathletik Beim 36. Eurorun in Nütterden gehen 495 Läufer an den Start, viele davon Kinder und Jugendliche. Über die zehn Kilometer gewinnt Dave Mölders.

Hundesport Die Klever Finanzbeamtin Carolin Joeken holt mit ihrem Schlittenhund „Nick“ Bronze bei den Canicross-Europameisterschaften in Belgien.

Schach Der 17-jährige Klever Valentin Buckels landet bei der Jugend-Schachweltmeisterschaft in Indien auf dem vierten Rang.

Fußball Irres Fußballspektakel am Bresserberg: Der 1. FC Kleve trifft in der 94. Spielminute zum 1:1-Remis gegen den Lokalrivalen Bocholt. Pyrotechnik und Fanausschreitungen begleiten das Derby.

Reitsport Die Springsportwelt zu Gast in Goch-Pfalzdorf: Die 15. Pferdeauktion beim Nationenpreisreiter Holger Hetzel avanciert mit 700 Gästen zum Gesellschaftsereignis.

Sport vor Gericht In Minutenschnelle weist das Landgericht die Klage der Stadt gegen den 1. FC Kleve in Höhe von 158.000 Euro zurück. Es geht um Grundstücksaltlasten an der „Mero“. Acht Jahre lang stand die Forderung im Raum.