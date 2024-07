Zukunft des Mittelfeldspielers weiter ungewiss Der Fall Toumzine sorgt für Gesprächsstoff

Ein Fernsehteam wurde in den vergangenen Tagen auch schon am Bresserberg gesichtet. „Das waren Leute von Sat.1, die alles zum Fall wissen wollten“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Das Schicksal von Oussama Toumzine, der wie berichtet in sein Heimatland Marokko abgeschoben werden soll, sorgte am Samstag auch am Rande des Testspiels beim A-Ligisten Siegfried Materborn für Gesprächsstoff. Noch ist die Zukunft des 22-jährigen Mittelfeldspielers, den die Rot-Blauen vom Landesliga-Absteiger SGE Bedburg-Hau geholt haben, völlig offen. „Momentan gibt es keine Neuigkeiten. Wir rechnen in den nächsten Tagen mit einer Entscheidung, die hoffentlich positiv für den Jungen ausfällt“, so Mewes.