Nachruf Der Architekt der Viktoria: Werner Derksen ist tot

Die sportlich erfolgreichste Ära in der Geschichte der 1912 gegründeten Viktoria aus Goch ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Werner Derksen war der Architekt der Viktoria beim Aufbau eines Teams, das fünf Jahre lang von 1982 bis 1987 an der Schwelle zum Profifußball in der Oberliga Nordrhein spielte, damals die Dritte Liga in Deutschland und bestückt mit Mannschaften wie MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder Rot-Weiß Oberhausen. Als Manager, Mäzen und Vize-Vorsitzender Werner Derksen 1987 sein Engagement beendete, folgte der Abstieg. Jetzt ist der am 27. August 1933 geborene Ur-Gocher im Alter von 89 Jahren gestorben.